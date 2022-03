Manchester United - Atlético de Madrid : les compositions probables

La suite après cette publicité

Match plus qu'indécis du côté d'Old Trafford ce soir. Lors de l'aller au Wanda Metropolitano, l'Atlético de Madrid avait plutôt bien dominé son sujet, réalisant un joli match... avant d'être cueilli à froid en toute fin de match sur l'une des rares situations chaudes des Red Devils. Tout reste donc ouvert pour ce match retour en terres mancuniennes...

Et forcément, les yeux seront surtout rivés sur Cristiano Ronaldo, un peu en difficulté ces dernières semaines malgré son triplé face à Tottenham ce week-end. Face aux Colchoneros, il a déjà fait trembler les filets à 25 reprises, et souvent dans des matchs très importants, que ce soit avec le Real Madrid ou sous les couleurs de la Juventus...

Des absents de taille côté Atlético

Pour ce match, l'entraîneur des Mancuniens va miser sur du classique. De Gea sera donc dans les cages, avec Maguire et Varane devant lui. Sur les côtés, on retrouvera Telles et Dalot. L'entrejeu sera composé de McTominay, Pogba et Fred, alors que devant, Rashford et Sancho accompagneront Cristiano Ronaldo.

Diego Simeone lui doit faire face à de nombreuses absences comme Giménez, Lemar ou Carrasco. L'Argentin protègera la surface d'Oblak avec Reinildo, Savic et Felipe, alors que Llorente et Renan Lodi joueront en pistons. Au milieu, Hector Herrera, Rodrigo de Paul et Kondogbia, de retour de blessure, sont attendus, avec le duo Félix-Griezmann en pointe de l'attaque.

