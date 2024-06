Ces cracks qui vont tout détruire pendant l’EURO 2024

Pendant un mois, les stades allemands accueilleront les meilleures équipes du continent européen pour savoir qui succèdera à l’Italie, vainqueur de la dernière édition. 24 nations, 51 rencontres et plus de 600 joueurs voudront emmener leur pays le plus loin possible dans la compétition, ce qui promet un programme TV de l’Euro intense pour tous les fans de football. Parmi eux, de jeunes pépites vont profiter de ce tournoi pour passer un cap dans leur carrière. Outre les Barcola, Zaïre-Emery ou bien Wirtz, découvrez nos cracks à suivre pendant l’Euro.

Xavi Simons (21 ans/RB Leipzig/Pays-Bas)

On va commencer par celui dont tout le monde parle côté parisien. Excellent cette saison avec Leipzig, le jeune formé au Barça doit prouver qu’il peut assumer de grosses responsabilités en étant l’un des leaders de l’attaque des Pays-Bas. Bien installé chez les Oranjes depuis mars 2023, il vient tout juste de marquer son premier but face à l’Islande en 14 sélections. Adversaire des Bleus en poules, Xavi Simons (8 buts et 13 passes décisives avec Leipzig en Bundesliga) devra élever son niveau face aux champions du Monde 2018. Les coéquipiers du joueur de Leipzig pourront viser une deuxième place face aux Autrichiens et aux Polonais pour espérer atteindre les phases finales de la compétition.

Lamine Yamal (16 ans/FC Barcelone/Espagne)

Également dans le viseur des dirigeants parisiens, Lamine Yamal joue gros lors de ce tournoi. L’insaisissable pépite espagnole doit d’abord confirmer sa brillante première saison avec le FC Barcelone. Bien que son club n’ait pas brillé cette saison, l’ailier de 16 ans a su sortir la tête de l’eau avec 7 buts et 10 passes décisives en 50 matches disputés. Il a réalisé de grandes performances, notamment lors de sa confrontation aller-retour face au PSG où il a pris le dessus sur Nuno Mendes. Dans une équipe d’Espagne qui peine à gagner des titres ces dernières années, Yamal, plutôt en jambes en préparation, peut être l’élément clé de la Roja cet été.

Arda Güler (19 ans/Real Madrid/Turquie)

Recruté pour 20 millions d’euros, le Turc a connu un début de saison compliqué au Real Madrid. L’ancien joueur du Fenerbahçe n’a presque pas joué, enchaînant blessures et rechutes sur plusieurs semaines en début d’année. Revenu lors de la deuxième partie de saison, la jeune pépite de 19 ans a dû attendre la fin de saison pour avoir sa chance. Mis en avant lors des derniers matchs de Liga, Arda Güler a réussi à marquer 6 buts en 11 matches, dont 5 titularisations. Durant cet Euro et aux yeux du monde entier, le Turc devra prouver à Carlo Ancelotti qu’il a sa place dans l’effectif madrilène la saison prochaine aux côtés de Mbappé, Vinicius, Rodrygo ou encore Endrick.

António Silva (20 ans/Benfica/Portugal)

La Seleçao voudra s’appuyer sur son jeune défenseur central António Silva pour réaliser un grand Euro. Le jeune de Benfica s’impose depuis deux saisons comme une référence à son poste aux côtés d’Otamendi sous les couleurs rouge et blanche. Un talent précoce mais confirmé avec ses performances dans le championnat portugais ou dans les compétitions européennes. En concurrence avec le vieillissant, mais inusable Pepe (41 ans) et par l’un des meilleurs défenseurs de la planète, Ruben Dias, le jeune portugais sera là pour gratter du temps de jeu pendant la compétition. Ses qualités défensives parlent pour lui. C’est un joueur complet, aussi bon en défense qu’en attaque. Avec une excellente lecture de jeu, il analyse toujours bien ses adversaires pour avoir un temps d’avance. Attention donc à Antonio Silva qui ne voudra absolument pas chauffer le banc toute la compétition.

Kobbie Mainoo (19 ans/Manchester United/Angleterre)

À 18 ans, la nouvelle pépite de Manchester United vient d’être appelée par Gareth Southgate pour l’Euro 2024. Arrivé à l’âge de 9 ans, il est aujourd’hui un titulaire indiscutable de l’équipe dirigée par Erik ten Hag. Cette saison, le jeune milieu anglais a tout explosé dès sa première titularisation le 26 novembre dernier lors de la 13e journée de Premier League, lors d’un déplacement à Everton. Élu homme du match pour cette grande première, la pépite mancunienne n’a presque plus quitté le onze type des Red Devils. Côté statistique, il a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives alors qu’il ne faisait pas encore partie du groupe en octobre dernier. Avec Mainoo, l’Angleterre a de quoi aborder l’Euro 2024 avec beaucoup d’ambition et vise surtout à faire aussi bien qu’en 2021, où elle avait atteint la finale.