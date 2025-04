La presse anglaise s’enflamme devant l’exploit d’Arsenal, l’Inter Milan impressionne l’Europe

Arsenal de retour au sommet

L’heure est à la fête en Angleterre après la qualification d’Arsenal pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Le Daily Mail, le Daily Express, l’ensemble de la presse félicitent Arteta et ses hommes. C’est la première demi-finale d’Arsenal en 16 ans. Le club a connu l’une de ses plus grandes soirées européennes. Les hommes de Mikel Arteta étaient courageux, forts et provocants. La défense d’Arsenal a été à la hauteur de sa réputation, muselant le quatuor du Real Madrid. Le Real a cadré son premier tir à l’heure de jeu et hormis l’erreur de Saliba sur l’égalisation, Arsenal n’a rien concédé. Declan Rice a volé au milieu de terrain, dominant son compatriote anglais Jude Bellingham, ce qui a illustré la différence de qualité entre les deux équipes, écrit le Mirror. S’ils répètent ce genre de démonstration contre le Paris Saint-Germain en demi-finale le mois prochain, ils peuvent aller jusqu’au bout selon le Daily Mail, qui qualifie les joueurs de héros. Une victoire époustouflante.

La suite après cette publicité

L’Inter fait peur

L’Inter dit bye bye au Bayern comme le placarde le Corriere dello Sport. Victorieux 2-1 en Allemagne, les Intéristes ont su faire le dos rond pour résister aux assauts et tenir un match nul 2-2. La Gazzetta est en extase de cette performance. Le journal parle d’un match qui restera dans les mémoires, et cet Inter est un condensé de l’histoire du club. Il y a eu des traces du Grand Inter de Helenio Herrera en mode catenaccio et aussi du triplé de Mourinho. L’Inter a beaucoup subi, surtout en première période et fin de match, mais comme son gardien Sommer, a été héroïque. Lautaro Martinez, a soulagé les siens et écrit un peu plus sa légende au club. Coup de chapeau à Inzaghi, qui a maîtrisé à la perfection cette double confrontation, et qui signe une deuxième demi-finale en trois saisons. En Espagne, Sport félicite cet Inter très courageux et craint le pire pour le Barça.

Rashford renaît de ses cendres

Un éventuel retour de Marcus Rashford à Manchester United est à l’étude. Le Manchester Evening News explique dans ses pages intérieures que l’attaquant anglais n’a jamais été aussi heureux depuis longtemps. Aston Villa lui va à merveille, et une source proche du joueur affirme que ce transfert lui a fait le plus grand bien. Aucune décision n’a encore été prise par le joueur et son entourage, bien conscient que de gros clubs pourraient revenir à la charge sur lui après son match face au PSG. Unai Emery aime le joueur, mais il a déclaré qu’il était difficile de planifier son arrivée définitivement. Surtout qu’il faudra débourser environ 40M€ pour se l’offrir.