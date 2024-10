Belgique : Youri Tielemans en veut à Kevin De Bruyne

En septembre dernier, la Belgique avait une nouvelle fois été battue par la France, au Groupama Stadium (2-0), pour le compte de la Ligue des nations. Un revers qui avait énormément contrarié Kevin De Bruyne. Le milieu de Manchester City n’avait pas hésité à critiquer la performance de son équipe devant la presse. Interrogé sur les dires de son coéquipier en sélection par le journal Het Laatste Nieuws, Youri Tielemans a déclaré qu’il aurait agi d’une manière différente à la place de De Bruyne.

La suite après cette publicité

« Je ne l’aurais pas dit ça devant la presse, non. Je n’aurais peut-être pas été aussi ouvert que lui. Maintenant, Kevin a tout dit au sein du groupe et il ne se soucie pas que cela soit rendu public ou non. Nous avons un groupe jeune et peut-être qu’ils auraient préféré que tout reste derrière des portes closes », a indiqué le milieu d’Aston Villa. En l’absence de Kevin De Bruyne, la Belgique peine à montrer un meilleur visage ce jeudi contre l’Italie au stade Olimpico.