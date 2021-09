PSG-Montpellier : les compositions officielles

Leader incontesté du championnat de France, auteur de sept succès en sept journées, le Paris Saint-Germain accueille une équipe de Montpellier coincée en milieu de tableau et qui alterne le bon et le moins bon (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM à 21h). Avantage Paris, malgré les absences conjuguées de Messi, Ramos, Verratti et Bernat : le PSG a battu Montpellier par au moins quatre buts d'écart lors de chacune de ses quatre dernières rencontres à domicile contre «Le MHSC». Après la victoire obtenue sur le fil à Metz, mercredi, et à trois jours de la réception de Manchester City, Mauricio Pochettino aligne un onze de gala.

Keylor Navas garde sa place dans le but, protégé par une défense composée de Hakimi, Marquinhos, Kimpembe et Diallo. Milieu occupé par le trio Herrera-Paredes-Gueyes et ligne d'attaque où l'on retrouve Di Maria, Mbappé et Neymar. En face, privé de Mamadou Sakho, blessé et privé d'un retour sur ses terres, Olivier Dall'Oglio s'appuie sur un 4-2-3-1 avec Omlin dans le but, devancé par Sambia, Thuler, Estève et Ristic. Ferri et Chotard évoluent devant la défense, alors que le trio Mollet, Savanier, Mavididi sera en soutien de Germain.

Les compositions officielles :

PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Paredes, Gueye, Herrera - Di Maria, Mbappé, Neymar

Montpellier : Omlin - Sambia, Thuler, Estève, Ristic - Ferri, Chotard - Mollet, Savanier, Mavididi - Germain

