OL : Peter Bosz a refusé plusieurs attaquants cet hiver

En 2022, l'OL va un peu mieux. Malgré la défaite subie à domicile dimanche contre le LOSC (0-1), l'Olympique Lyonnais pointe à la dixième place du championnat mais a pu compter sur les arrivées de Romain Faivre et Tanguy Ndombele au mercato hivernal. Pourtant, la priorité de Peter Bosz était de recruter un nouvel attaquant aux côtés de Moussa Dembélé. Problème ? La piste prioritaire Sardar Azmoun a finalement filé entre les doigts des dirigeants lyonnais, au profit du Bayer Leverkusen.

Vincent Ponsot, le directeur du football de l'OL, est revenu sur cet échec et a affirmé que Peter Bosz avait refusé plusieurs pistes alternatives. «En janvier, on a pu réajuster l'équipe pour lui permettre de jouer dans son style et on voit maintenant bien plus d'adéquation entre son discours et ce qu'on voit sur le terrain. (...) Il voulait (Sardar) Azmoun. Quand cela s'est avéré impossible, on lui a proposé des attaquants, on lui en a même trouvé, mais il a dit qu'il voulait continuer avec Moussa (Dembélé)», a-t-il confié à L'Équipe. Aucun nom n'a fuité...