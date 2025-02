Le sauveur Kylian Mbappé a conquis l’Europe, l’annonce d’Hansi Flick sur son avenir au Barça

Kylian Mbappé confirme sa grande forme

Hier soir, le derby de Madrid n’a pas trouvé de propriétaire. Match nul 1-1 entre le Real Madrid et l’Atlético, Julian Alvarez a ouvert le score sur pénalty avant que Kylian Mbappé n’égalise en début de seconde période. L’attaquant français a fait connaissance avec le derby comme l’écrit Marca, un but important qui sauve le derby pour le Real écrit le Corriere dello Sport. Influence capitale pour Kylian Mbappé titre de son côté le journal L’Equipe, le capitaine des Bleus a été disponible en attaque et encore une fois il a marqué. Un but décisif dans un grand match qui va lui faire un bien énorme, bref, c’était un bon Kylian Mbappé qu’on a vu hier soir.

Hansi Flick s’exprime sur son futur

Le FC Barcelone a l’occasion de recoller aux deux clubs madrilènes en cas de victoire ce soir contre le Séville FC et Hansi Flick est l’une des raisons de cette bonne saison. Justement, le technicien allemand a fait une déclaration sur son avenir en conférence de presse en expliquant qu’il ne voulait pas parler du futur pour le moment, qu’il avait encore un an de contrat après cette saison. Après une expérience contrastée sur le banc de la sélection allemande, Flick a retrouvé ce qui faisait sa réputation, à savoir son style très offensif. Vu le jeu proposé par le Barça et les résultats positifs, Hansi Flick fera des heureux s’il reste en Catalogne.

Randal Kolo Muani déjà fixé sur son avenir ?

Un mot sur Randal Kolo Muani, le Corriere dello Sport évoque déjà son avenir après ses débuts de rêve à la Juventus. Le plan des Turinois est clair, vendre Dusan Vlahovic en fin de saison pour acheter Kolo Muani. D’ailleurs, il y aurait déjà un accord verbal avec le PSG pour que Kolo Muani s’engage définitivement avec la Juve. Et sachant que Paris a déjà amorti 37 millions d’euros sur le transfert XXL de l’attaquant français, son départ pourrait se boucler autour de 55 millions. Une aubaine pour la Vieille Dame qui est déjà conquise par le joueur formé au FC Nantes, mais aussi pour RKM qui retrouve du temps de jeu et de l’efficacité.