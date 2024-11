MU : Ruben Amorim va faire un choix osé avec Leny Yoro

Recrue estivale de Manchester United, Leny Yoro (19 ans) attend encore de faire ses grands débuts avec le club anglais. Le défenseur international U21 tricolore qui est arrivé cet été de Lille pour 62 millions d’euros n’a pas encore disputé la moindre minute en professionnel suite à une blessure au pied.

De retour à l’entraînement depuis deux semaines, il pourrait être ce dimanche dans le groupe mancunien pour affronter Ipswich Town à en croire l’Evening Standard. En effet, les blessures d’Harry Maguire et Victor Lindelöf ainsi que les problèmes de dos de Lisandro Martinez pourraient pousser le nouveau coach Ruben Amorim à le lancer plus rapidement que prévu et même le faire débuter face au promu.