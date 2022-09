Lens-Troyes : les compositions officielles

Troisième de Ligue 1, le RC Lens reçoit l'ESTAC en ouverture de la 7ème journée de Ligue 1 ce vendredi soir (à suivre en direct commenté sur FM à partir de 21h). Une nouvelle victoire permettrait aux hommes de Franck Haise de prendre provisoirement la tête du championnat devant le PSG et l'OM.

Pour cela, l'entraîneur nordiste aligne un 3-4-2-1 classique mais toujours sans Fofana, absent contre Reims (1-1) et seulement remplaçant. C'est Poreba qui formera la paire avec Abdul Samed dans l'entrejeu. Cabot et Haïdara seront sur les côtés alors que Sotoca et De Costa évolueront un cran en-dessous d'Openda. De son côté, Jean-Marc Furlan mise sur un 5-4-1 défensif avec un seul changement par rapport au match nul contre Rennes (1-1). Exclu et donc suspendu ce soir, Salmier laisse sa place dans l'axe de la défense à Rami tandis que Baldé sera encore seul en pointe, épaulé par Lopes et Ugbo dans les couloirs.

Les compositions :

RC Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Cabot, Abdul Samed, Poreba, Haïdara - Sotoca, Da Costa - Openda

Troyes : Gallon - Baldé, Porozo, Rami, Palmer-Brown, Larouci - Lopes, Kouamé, Tardieu, Ugbo - Baldé