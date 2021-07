Équipe de France : Florian Thauvin, une mauvaise copie qui n'est pas passée inaperçue au Mexique...

La suite après cette publicité

Difficile de trop les accabler vu le contexte. Réunis au tout dernier moment en raison de la résistance opposée par les clubs français et étrangers, les joueurs de l’équipe de France olympique de football ont payé très cher hier face au Mexique (1-4) l’incapacité de Sylvain Ripoll à pouvoir préparer ces Jeux Olympiques en amont. Mais cette équipe montée à la va-vite était quand même composée de quelques joueurs d’expériences tels qu’André-Pierre Gignac ou Florian Thauvin. Et certains ont failli. D'ailleurs, au sortir du match, APG n’a pas cherché à se trouver des excuses. L’attaquant des Tigres a même été très cash dans ses propos.

« C'est plus que mérité, il faut dire ce qui est. Ils ont mis de tout dans leur panier et on a mis un peu trop rien. Je pense qu'on a la chance de ne pas repartir avec cinq ou six buts. On a manqué d'expérience, de concentration, d'agressivité, de tout. Il va falloir qu'on se remette la tête à l'endroit pour se qualifier, car je n'ai pas envie de rentrer en France après le troisième match. » Mais hier, un homme a peut-être attiré plus l’attention que d’autres.

Thauvin, un pétard mouillé

À nouveau visible sur un terrain de football par le public français depuis l’annonce de son départ chez les Tigres de Gignac, Florian Thauvin (28 ans) était censé animer le flanc droit de l’attaque tricolore. Au final, l’ancien pensionnaire de l’Olympique de Marseille a été très décevant. Pas très original, il a systématiquement tenté de passer le même dribble, sa « spéciale » comme diraient les supporters phocéens, à savoir fixer son adversaire avant de le crocheter pour revenir sur son pied gauche et tenter un centre ou une frappe.

Mais hier, Thauvin n’en a passé quasiment aucun et son manque d’explosivité a été criant. Une prestation qui n’est pas passée inaperçue puisque le Français affrontait certains joueurs qu’il recroisera dans le championnat mexicain. Certains auront peut-être remarqué que son adversaire direct était Erick Aguirre. Ce nom ne vous dit rien ? Eh bien il s’agit du latéral du CF Monterrey, le club rival des Tigres. Pour les prochains Clasicos de la ville, ça promet. Le principal intéressé, lui, n’a pas encore disputé le moindre match de la Liga MX, mais il n’a pas manqué de sauter sur l’occasion pour tacler ceux qui lui ont reproché son départ au Mexique.

Son coach vole à son secours

« On s'est fait bouger athlétiquement. On a vu une équipe qui était bien plus prête que nous. On a perdu énormément de duels, c'est une équipe qui se connaît bien et c'est seulement notre deuxième match ensemble, ça fait beaucoup de paramètres pour gagner un match de ce niveau. On a vu la différence. Je connais les joueurs mexicains, ça m'a fait bien rire quand on a dit en France que j'étais parti dans un championnat moins bon. » Reste que sa prestation n’a pas manqué d’être commentée. Il faut dire que certains supporters des Tigres s’attendaient à mieux de la part d’un joueur que leur club de coeur va payer 5 M€ par saison.

ABC Mexique indique d’ailleurs que Thauvin et Gignac ont été la cible de plusieurs moqueries sur les réseaux sociaux. Une vague de critiques qui est arrivée aux oreilles de l’entraîneur des Tigres (et ancien sélectionneur national), Miguel Herrera. « S'il avait fait un mauvais match, j’aurais été d'accord (avec les critiques), mais ils (les Mexicains) en ont mis quatre à France. Ce n'est pas comme si Florian avait raté trois occasions de but ou s’il n’avait pas joué du tout. L’équipe de France n'était pas ce à quoi nous nous attendions. Ici, on se laisse emporter par le match d'un joueur, mais le foot ne se joue pas individuellement », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Mediotiempo. Suffisant pour calmer tout le monde ? Au Français de répondre sur le terrain dimanche prochain face à l'Afrique du Sud.