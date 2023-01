Ligue 1 : les supporters niçois interdits de déplacement à Marseille

Alors que l’Olympique de Marseille accueillera dans son Vélodrome, son rival provençal de l’OGC Nice dimanche soir, lors de la 22ème journée de la Ligue 1, les Aiglons ont annoncé dans un communiqué que les supporters niçois seront interdits de déplacement dans la ville de Marseille : «Aucun supporter du Gym ne pourra effectuer le court déplacement en Provence pour pousser les Aiglons. (…) Une décision qui n’est pas surprenante mais que l’OGC Nice regrette profondément», pouvons-nous lire sur le site officiel de Nice.

«Du dimanche 5 février 2023 à 8h00 au lundi 6 février 2023 à 4h00, il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique Gymnaste Club de Nice ou se comportant comme tel, d’accéder au stade Orange Vélodrome et de circuler ou de stationner sur la voie publique dans les 1er, 2ème, 6ème, 7ème et 8ème arrondissements de la commune de Marseille», est-il écrit dans l’arrêt préfectoral. Une annonce loin d’être surprenante en raison des échauffourées récentes entre les groupes de supporters niçois et marseillais ces dernières saisons.

