Le classement des salaires des entraîneurs de Ligue 1 est tombé

L’Équipe a publié le classement du salaire perçu par les coachs de Ligue 1, et sans surprise, Luis Enrique domine largement ses concurrents, avec un salaire mensuel brut d’un million d’euros. L’entraîneur du PSG devance l’ensemble de ses homologues occupant les bancs de touche hexagonaux les plus prestigieux : Roberto De Zerbi (550 000 euros), Paulo Fonseca (320 000 euros), et Adi Hütter (250 000 euros).

À l’autre extrémité du classement, Samba Diawara ferme la marche avec 16 000 euros par mois, un salaire d’adjoint qu’il perçoit toujours après sa promotion en tant qu’entraîneur principal du Stade de Reims en février. Parmi les autres dossiers marquants, Liam Rosenior (150 000 euros) s’est vu offrir un confortable contrat de trois ans par BlueCo, propriétaire du RC Strasbourg, pour mener un projet axé sur la progression des jeunes joueurs. Arrivé en janvier dernier au Stade rennais, Habib Beye émarge quant à lui à 90 000 euros mensuels pour son premier poste en Ligue 1.