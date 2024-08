Layvin Kurzawa en discussion avec un club de Ligue 1

«J’ai tellement envie de rejouer au football. J’ai trop envie de reprendre du plaisir, de courir, ça me manque énormément. C’est toute ma vie». Voici ce que déclarait dernièrement Layvin Kurzawa dans une interview accordée au média "Carré". Plus déterminé que jamais, l’arrière gauche international tricolore (31 ans, 13 sélections), libre depuis la fin de son aventure avec le Paris Saint-Germain, est en effet à la recherche d’un nouveau défi. À 31 ans et malgré des dernières saisons plus compliquées sur le plan personnel, le gaucher d’1m82 n’a clairement pas dit son dernier mot.

La suite après cette publicité

Présent du côté de la Turbie, le centre d’entraînement de l’AS Monaco, depuis quelques jours, le franco-guadeloupéen (25 buts et 33 passes décisives en 257 matches professionnels) continue, à ce titre, de parfaire sa condition physique. Sous le soleil monégasque, l’ancien joueur de Fulham prouve d’ailleurs qu’il n’a rien perdu des qualités. Longtemps considéré comme l’un des meilleurs latéraux gauches français, le natif de Fréjus, animé par la volonté de se relancer, enchaîne les exercices individuels et n’a qu’une seule idée en tête : retrouver les terrains et être jugé sur ses performances, quitte à opérer quelques sacrifices financiers.

À lire

L’ancienne sortie médiatique terrible d’Elye Wahi sur l’OM

Layvin Kurzawa veut retrouver les terrains

«Layvin Kurzawa est ouvert à tout projet, ce n’est pas une question financière, le plus important, aujourd’hui, est qu’il puisse rejouer au football. Il est totalement faux de prétendre que Layvin sera gourmand financièrement. Il se sent bien, il est heureux et prêt physiquement à relever un nouveau challenge. Il s’entraîne à Monaco depuis plusieurs jours et les retours sur son état de forme physique sont très positifs. C’est un joueur de très haut niveau et il a hâte de le prouver à nouveau. Une chose est sûre, le futur projet qu’il acceptera devra répondre, avant toutes choses, à une logique sportive. Un projet où il peut s’épanouir et conserver cette dynamique positive sur le plan mental. Que ce soit La Ligue 1, l’Eredivisie, ou la Liga, nous ne fermons absolument aucune porte.», nous confiait, à ce titre, son représentant.

La suite après cette publicité

En attendant de retrouver le projet idoine, le natif de Fréjus ne manque, quoi qu’il en soit, pas de convoitises. Ces dernières semaines, le club égyptien d’Al Ahly, bien décidé à enrôler l’ancien Parisien, s’est ainsi manifesté. Mais ce n’est pas tout. Actuellement entraînée par Arda Turan, la formation turque d’Eyüpspor a également approché le clan du joueur. Tout comme le Torino et un club qatari. Malgré ces différentes opportunités, le Tricolore se laisse, aujourd’hui, le temps de la réflexion pour trouver un défi à la hauteur de ses attentes. Dans cette optique, nous pouvons d’ailleurs vous affirmer que l’ancien Monégasque discute actuellement avec un club de Ligue 1, dont le nom n’a pas filtré. Reste désormais à savoir si ces échanges s’avèreront fructueux et permettront à Layvin Kurzawa de retrouver sa raison d’être…