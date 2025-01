Christopher Nkunku et João Felix ont un gros problème à Chelsea

Christopher Nkunku et João Felix n’ont pas beaucoup de temps de jeu à Chelsea. Le premier cité a d’ailleurs été annoncé proche du Bayern Munich quand le second était cité dans les petits papiers de l’AC Milan. Ce vendredi, en marge de la conférence de presse précédant le choc face à Manchester City, le coach des Blues, Enzo Maresca, a expliqué que ses deux joueurs avaient malheureusement un problème qui les empêchait d’avoir plus de minutes.

La suite après cette publicité

« Avec João et Christo, la plupart des managers ne font jouer qu’un seul milieu offensif. Ce sont d’excellents joueurs, je les aime tous les deux, mais ils ont du mal parce que la plupart du temps, nous ne jouons qu’avec un seul milieu de terrain offensif. Je ne dis pas qu’ils vont partir », a-t-il déclaré, avant d’évoquer brièvement la suite du mercato. « Nous examinons toujours les situations avec le directeur sportif, nous verrons s’il se passe quelque chose. »