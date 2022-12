Japon - Espagne : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Le Japon affronte l'Espagne ce jeudi à 20h, à l'occasion de la troisième et dernière journée du groupe E (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM). Cette poule est très disputée puisque les quatre formations qui la composent peuvent encore se qualifier. Après leur magnifique succès contre l'Allemagne (1-2), les hommes d'Hajime Moriyasu se sont inclinés, à la surprise générale, contre le Costa-Rica (0-1). Résultat, ce soir, pour être sûrs de voir les huitièmes de finale, les Samuraï Blue doivent s'imposer contre l'Espagne.

La Roja a commencé ce mondial tambour battant en disposant du Costa Rica (7-0) avant de concéder le partage des points face à la Mannschaft (1-1). Un nul pourrait suffire aux champions du monde 2010 pour terminer en tête de leur groupe. Malgré l'enjeu, Luis Enrique a choisi de faire tourner par rapport à dimanche dernier. Les Espagnols s'articulent en 4-3-3 avec Simon dans les cages, protégé par un quatuor Azpilicueta, Rodri, Pau Torres, Baldé. Au milieu, Pedri, Busquets et Gavi se chargeront d'alimenter Olmo, Morata et Williams. De son côté, le Japon démarre la rencontre en 4-2-3-1. Taniguchi, Itakura, Yoshida et Nagatomo composent la défense. Le double pivot Tanaka, Morita tentera de faire le lien avec le quatuor offensif Kubo, Kamada, Ito, Maeda.

Les compositions

Japon : Gonda - Taniguchi, Itakura, Yoshida (cap.), Nagatomo - Tanaka, Morita - Kubo, Kamada, Ito - Maeda

Espagne : Simon - Azpilicueta, Rodri, Torres, Baldé - Pedri, Busquets, Gavi - Olmo, Morata, Williams

