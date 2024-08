Stuttgart s’offre Deniz Undav contre plus de 30 millions d’euros

Prêté par Brighton la saison passée, Deniz Undav avait réalisé une saison bluffante à Stuttgart, aux côtés de Serhou Guirassy. Auteur de 18 buts et 9 passes décisives en 30 rencontres de Bundesliga, l’attaquant de 28 ans avait même convaincu Julian Nagelsmann de le convier à l’Euro cet été. Il fallait maintenant savoir où il évoluerait pour la saison à venir, mais ce n’est désormais plus un secret. Ce vendredi, Stuttgart a officialisé l’arrivée de l’Allemand jusqu’en 2027.

«Il est de retour ! Deniz Undav reste en blanc et rouge et signe définitivement au VfB. L’attaquant de 28 ans quitte Brighton & Hove Albion pour le VfB Stuttgart et a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2027. Deniz Undav avait été prêté par le club de Premier League au VfB la saison dernière», indique Stuttgart, qui a dépensé plus de 30 millions d’euros. Pour rappel, les Die Schwaben disputeront la Ligue des Champions après leur 2e place obtenue en Bundesliga la saison dernière.