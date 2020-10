PSG : Colin Dagba revient sur la piste Bayern et affiche la couleur pour son avenir

Lors du mercato estival 2019, le PSG s’était séparé de nombreux jeunes joueurs (Moussa Diaby, Christopher Nkunku, Stanley Nsoki, Timothy Weah ou encore Arthur Zagre) moyennant plus de 60 M€. Des grands espoirs que le club parisien avait sacrifiés pour équilibrer ses comptes. Cet été, le contexte particulier du mercato a été plus compliqué à gérer. Si Tanguy Kouassi (Bayern) et Adil Aouchiche (Saint-Étienne) sont partis libres, Colin Dagba est lui resté dans son club formateur, et ce, malgré une offensive du Bayern Munich.

Interrogé par Canal+, il a confirmé l'intérêt poussé du club bavarois à son égard et assure n’avoir aucun regret d’être resté au PSG. «Le Bayern Munich ? Il y a eu des discussions avec mon agent, on s'est entretenu et on a fait le choix de rester à Paris. Il n'y a pas de regrets. Chaque année, il y a de la concurrence. On a tous envie de jouer, c’est sûr. Il va y avoir l’enchaînement des matchs et je vais forcément avoir ma chance.» Il faut dire que malgré l’arrivée d’Alessandro Florenzi et la présence de Thilo Kehrer, les perspectives d’avoir du temps de jeu à Paris seront nombreuses, tant les opportunités et les compétitions seront nombreuses pour le vice-champion d’Europe en titre.

Colin Dagba veut s'imposer au PSG

Et l’international Espoirs de 22 ans, qui a joué avec les Bleuets lundi soir face à la Slovaquie (1-0) à Strasbourg, ne manque pas d’ambitions et possède un plan de carrière bien précis à Paris, lui qui dispose d'un contrat courant jusqu’en juin 2024. «L'objectif est de m’imposer au PSG. Ils m’ont toujours donné ma chance, je sens la confiance du club», a-t-il expliqué au micro de la chaîne cryptée.

L’occasion également pour le natif de Béthune, qui a disputé 16 matches toutes compétitions confondues l’an passé avec le PSG et déjà 5 cette saison, d’envoyer un message fort à sa direction. «Si c’est bouché, qu’on a plus confiance en moi et que je sens que ce ne sera plus possible, il faudra envisager de partir. Mais j’ai toujours senti cette confiance dans le club et je suis content ici. Thomas Tuchel ? Je ressens toujours la même confiance avec le coach, je donne toujours tout pour lui sur le terrain.» Le message est passé.