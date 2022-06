Bilbao : Ricardo Barkala confirme des discussions avec Mauricio Pochettino

Alors que son avenir au Paris Saint-Germain est de plus en plus incertain, le technicien argentin Mauricio Pochettino se cherche déjà une porte de sortie. Et selon les dires d'un des candidats à la présidence de l'Athletic Club Ricardo Barkala, l'ancien coach de Tottenham pourrait faire son retour en Espagne, ayant déjà connu le RCD Espanyol en tant que joueur (1994-2001 puis 2004-2006) et entraîneur (2009-2012). En effet, celui qui semble être le favori pour diriger le club de Bilbao a confirmé des discussions avec l'ex-international argentin (20 sélections) pour prendre les commandes des Leones en cas de victoire aux élections.

«Nous avons parlé à plusieurs entraîneurs, mais pas à n'importe quel entraîneur. Ils doivent répondre à une série d'exigences. Ce sont des entraîneurs de prestige international, qui aiment le football des jeunes, le football de base. Il faut qu'ils aiment l'athlétisme et qu'ils aient envie de venir à l'athlétisme. Nous avons parlé à une demi-douzaine d'entraîneurs qui répondent à ces exigences, des entraîneurs qu'aucun d'entre eux n'est opposé à Athletic. Tout entraîneur, à un certain moment de sa carrière professionnelle, peut vouloir venir à l'Athletic et, effectivement, Mauricio Pochettino est l'un d'entre eux», a déclaré le politicien de 67 ans.