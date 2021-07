EdF : Téji Savanier prenait l'apéro au camping quand il a été appelé pour les JO

Avec André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, Téji Savanier (29 ans) fait partie des trois joueurs de plus de 23 ans appelés par Sylvain Ripoll pour disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Si la convocation des deux anciens Marseillais n'a rien de surprenant, celle du Montpellierain l'est un peu plus mais elle se justifie par le niveau de jeu qu'il affiche depuis sa venue en Ligue 1.

La suite après cette publicité

Lors d'un point presse organisé ce mardi, il a révélé qu'il se trouvait en vacances lorsqu'il a appris sa convocation pour Tokyo. «Franchement non je ne m'y attendais pas. J’étais au camping. Je faisais l’apéro avec des collègues à moi quand le coach m’a appelé. J’étais très heureux mais surpris. Il a vu qu’il pouvait me faire confiance.» Pas sûr que le milieu de terrain pourra autant profiter de la vie une fois au Japon.