PSG : Khvicha Kvaratskhelia a terrorisé Aston Villa

Il y a eu un temps d’adaptation au moment de son transfert et puis Khvicha Kvaratskhelia n’a pas tardé à justifier le gros investissement de cet hiver. En janvier dernier, après avoir déjà tenté de le recruter six mois plus tôt, le PSG finissait par s’arracher les services de la star géorgienne contre la modique somme de 70 millions d’euros. Un investissement énorme de la part de la direction parisienne, surtout en pleine saison, mais qui devait faire passer un cap à la formation emmenée par Luis Enrique. Car le coach espagnol voulait miser sur un autre profil explosif sur le front de l’attaque, pour amener de la concurrence à son équipe, et surtout avoir un profil différent.

Un match référence

Ce profil justement, l’ancien attaquant du Napoli l’a parfaitement illustré ce mercredi soir. Titulaire à gauche de l’attaque parisienne, à la place de Bradley Barcola, Kvaratskhelia a réalisé une prestation tout simplement exceptionnelle dans tous les aspects du jeu. Il n’a pas failli très longtemps pour comprendre que son adversaire direct Matty Cash allait vivre un enfer. Car il y a le jeu sans ballon, visible à la télévision, et celui sans, qu’on ne peut observer que du stade. Dans ce registre, Kvara a justement donné le tournis à l’international polonais en multipliant les appels dans le dos, en se jouant de lui avec des appels contre-appels et en enchaînant les feintes de frappes. L’international géorgien a très vite poussé Cash à la faute avec un avertissement dès la 16e minute. Offensivement, il a été dans absolument tous les bons coups, régalant par ses crochets courts et ses petits appuis.

Et après avoir feinté pour la centième fois ou presque un Matty Cash à l’agonie (remplacé à la mi-temps par Disasi), Kvaratskhelia s’est offert un chef-d’œuvre. Il mystifiait la défense deux fois (dont Disasi) avant d’envoyer un missile du gauche sous la barre d’un Emi Martinez impuissant (49e). Un but important puisqu’il donnait l’avantage à son équipe dans ce match et récompensait sa performance XXL. Car il a ensuite délivré de nouveaux gestes de grande classe et eu un apport défensif non négligeable. À plusieurs reprises, il n’a pas hésité à redescendre jusque devant sa défense pour combler un espace. De quoi ravir Luis Enrique qui, depuis son banc, a plus d’une fois applaudi son joueur après un retour défensif.

Un apport défensif fou

«On a mal commencé parce qu’on prend un but, mais Doué a marqué et on a réussi à revenir, on est heureux de ce résultat et on va continuer parce qu’il y a un match retour et ce n’est pas fini. Ce que ça dit de notre état d’esprit ? En 90 minutes, peu importe si on encaisse des buts, il faut continuer et rester concentrés, c’est ce qu’on a fait. Le match retour, ce sera un match difficile, on va devoir faire notre match, je pense qu’on doit jouer notre football, on verra ce qui se passera», confiait Kvara après la rencontre. Mais si le Géorgien souligne une performance collective, difficile de ne pas le voir sortir du lot, alors qu’il a été élu homme du match par l’UEFA.

«On sait que c’est un joueur qui peut nous amener beaucoup de chose, que ce soit en défense ou en attaque. C’est un joueur qui travaille comme les autres. On est une équipe et il faut qu’il travaille pour défendre et attaquer et les buts vont arriver comme aujourd’hui. Il est dans une bonne forme», soulignait Nuno Mendes à son sujet en zone mixte. Une pensée partagée par Vitinha. «C’est incroyable, il est dans une forme incroyable comme Désiré, Ousmane ou Nuno. Il faut profiter de cette phase. On est un grand collectif. Mais ce n’est pas fini. On va faire un grand match là-bas et on va passer.» Le message est passé. Et si Kvaratskhelia est dans la même forme, le PSG est tranquille…