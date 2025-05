HAC : Didier Digard exulte après le maintien décroché sur le fil

Tombeur du Racing Club de Strasbourg au bout du temps additionnel après une panenka décisive d’Abdoulaye Touré (3-2), Le Havre a officiellement validé son maintien dans l’élite du football français. 15e, le club normand a, en effet, laissé sa place de barragiste au Stade de Reims, qui défiera donc le FC Metz. Présent au micro de DAZN après la rencontre, le coach havrais, Didier Digard, a logiquement affiché sa joie, tout en remerciant sa direction et ses proches.

«J’ai suivi les autres résultats, on va dire que rapidement c’était synonyme de barrages donc on était un peu plus serein ça nous a permis de prendre des décision et à la fin c’est magnifique. C’est une belle soirée, une belle saison, c’est beaucoup de bonheur et de joie pour cette direction qui est incroyable et unique je pense en France. Ca a été compliqué pour moi ces dernières semaines, j’ai dû avoir le cœur bien accroché pour rendre la confiance accordée par ma direction et rendre fier mes proches qui ont eu des moments très délicats et qui m’ont toujours soutenu».