Chancel Mbemba peut craindre le pire dans son bras de fer avec l’OM

L’OM fait mieux que Netflix. Cet été, le feuilleton Chancel Mbemba (30 ans) tient en haleine les supporters de l’écurie phocéenne. Pourtant, l’histoire d’amour avait bien commencé entre le Congolais et les pensionnaires de l’Orange Vélodrome. En quête d’un défenseur central en 2022, la direction olympienne avait misé sur l’expérience du roc, libre depuis la fin de son bail au FC Porto. Deux ans et 85 matches plus tard, le natif de Kinshasa (13 buts à l’OM) est en plein divorce avec le club de Pablo Longoria.

Mbemba le lofteur n’en peut plus

Comme Jordan Veretout, Pau Lopez, Ulisses Garcia ou encore Samuel Gigot, il a été prévenu avant la reprise qu’il n’entrait pas dans les plans du nouveau coach, Roberto De Zerbi. Envoyé avec la réserve, le défenseur, qui continue de toucher son imposant salaire, n’a pas vraiment accepté la façon de faire de sa direction et de s’entraîner loin du groupe professionnel. Il a fini par s’énerver et s’est ainsi clashé avec Ali Zarrak, le bras droit de Medhi Benatia. Cela a eu lieu lors de la séance de lundi.

Dans la foulée, l’OM a mis à pied le joueur, qui va être convoqué prochainement. Et depuis hier, les détails de l’embrouille entre Mbemba et Zarrak ont largement filtré dans la presse. Malgré tout ce remue-ménage, le défenseur est encore et toujours sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025. Une séparation rapide ferait les affaires de tout le monde. Mais les deux camps ne sont pas du tout d’accord à ce sujet.

Le Congolais voudrait se faire licencier

La Provence, qui a discuté avec plusieurs sources internes de l’OM, explique que l’objectif du clan Mbemba est d’obtenir un licenciement. Le joueur serait alors libre de discuter avec le club de son choix. Et si on se fie aux informations de nos confrères, le Congolais serait proche d’Al-Shabab. Le club saoudien, qui lui a fait une belle offre, voudrait le récupérer gratuitement. Sauf que l’OM ne l’entend pas de cette oreille.

Les Marseillais, qui se contenteront d’une grosse amende en guise de punition selon L’Equipe, veulent récupérer de l’argent, d’autant qu’ils ont une offre de Rennes sur la table. Mais Mbemba ne souhaite pas rejoindre la Bretagne. Dans une impasse, les deux parties campent sur leurs positions. Et l’OM n’est pas décidé à changer d’avis. Si aucune solution n’est trouvée, le défenseur évoluera avec la réserve de JPP. Une équipe avec laquelle il devait jouer en amical. Mais le joueur, qui va fêter son anniversaire en famille ce jeudi soir, ne sera pas de la partie selon le quotidien sportif. Son entourage reste silencieux et attend de connaître la suite des événements. Même chose pour les supporters. La suite au prochain épisode. Tudum !