FC Nantes - AS Monaco : les compositions officielles

Pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1, l’AS Monaco se déplace à Nantes à la Beaujoire (Suivez la rencontre en direct sur FM). C’est toujours la course dans ce sprint final pour le podium pour Monaco contre l’OM et Lens. 4èmes, les Monégasques ont 3 points de retard sur l’OM et peuvent revenir provisoirement égalité avant le match des Marseillais contre Lorient. Ils peuvent aussi rester au contact de Lens. Victoire obligatoire donc pour rester en vie et ne pas se faire distancer. Un coup à jouer pour les hommes de Philippe Clément contre des Nantais qui se sont qualifiés ce mercredi pour leur deuxième finale de Coupe de France d’affilée. Peut-être une bouffée d’air frais pour les hommes d’Antoine Kombouaré qui sont en difficultés ces derniers temps en L1 avec 6 matchs sans victoire. À noter que le FC Nantes n’a pas gagner contre le club de la principauté depuis 2017.

Du côté des compos, du classique pour Monaco avec un 4-4-2 mais sans Fofana, suspendu. C’est le duo Matazo-Camara qui sera devant la défense avec Diatta et Golovin sur les côtés. Ben Yedder et Ben Seghir pour le duo d’attaque. Kombouaré a lui préparé un 4-2-3-1 sans son défenseur Pallois, blessé. C’est Castelletto et Girotto qui formeront la charnière centrale, Moutoussamy et Sissoko dans le double pivot et Mollet en soutien de Delort.

Les compositions d’équipes :

FC Nantes : Lafont (cap.) - Corchia, Castelletto, Girotto, Centonze - Sissoko, Moutoussamy - Guessand, Mollet, Simon - Delort.

AS Monaco : Nübel - Vanderson, Disasi, Maripan, Henrique - Diatta, Camara, Matazo, Golovin - Ben Seghir, Ben Yedder (cap.).