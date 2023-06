Victor Osimhen va jouer avec les nerfs du Napoli

La suite après cette publicité

« On a un accord de principe pour une prolongation de deux ans, mais si une offre impossible à refuser pour la santé du club arrive, on l’évaluera ». Voilà ce qu’a déclaré Aurelio de Laurentiis au sujet de Victor Osimhen lors de la conférence de présentation de Rudi Garcia en tant que nouvel entraîneur du Napoli. Le coach français doit s’y préparer, il est loin d’être certain de coacher l’ancien Lillois pour la saison à venir.

Car le mercato s’annonce très agité pour les attaquants, et Victor Osimhen fait figure de cible pour de nombreux clubs européens, avec le PSG, le Bayern Munich, Manchester United et Chelsea cités comme destinations potentielles. De Laurentiis espère prolonger son joueur, sous contrat jusqu’en 2025, et une rencontre est prévue avec l’agent du joueur Roberto Calenda. Ce dernier a une idée claire : il veut connaître le tarif fixé par le président napolitain pour un éventuel transfert, afin de mieux négocier une augmentation de salaire.

Quel club va passer à l’action ?

Selon La Gazzetta dello Sport, Naples ne pourra pas aller beaucoup plus loin que 6 M€ annuels pour l’attaquant nigérian (il touche 4,5 M€ annuels dans son contrat actuel). Mais s’il est valorisé aux alentours de 120 M€, il pourrait réclamer un plus gros salaire, correspondant à sa valeur marchande. Or c’est plutôt à Chelsea, MU ou au PSG qu’il pourrait toucher des émoluments plus proches des 10 M€.

Selon le Corriere dello Sport, c’est même plutôt 150 M€ qu’Aurelio de Laurentiis réclamera aux clubs intéressés par l’international nigérian, âgé de 24 ans. Comme nous vous l’affirmions il y a quelques semaines, la priorité du joueur n’est pas le PSG, puisqu’il connaît déjà la Ligue 1. La Premier League a ses faveurs. Reste à savoir quel club lancera la première véritable offensive.