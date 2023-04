Victor Osimhen ne fait pas du PSG sa priorité

La suite après cette publicité

Harry Kane, Victor Osimhen, Randal Kolo Muani. Les noms cités parmi les cibles du PSG pour renforcer l’attaque la saison prochaine se révèlent au fil des semaines. Une chose est certaine, le club de la capitale voudra recruter un véritable numéro 9 pour épauler Kylian Mbappé. C’était déjà le plan l’été dernier, avec Robert Lewandowski érigé en priorité de Luis Campos, le conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi et architecte du mercato. Le Polonais avait déjà donné son accord pour rallier le FC Barcelone et le PSG s’était retrouvé le bec dans l’eau.

Hors de question que cela se reproduise lors du mercato 2023, et le PSG multiplie les prises de contact. Selon nos informations, les discussions entre Luis Campos et le représentant de Victor Osimhen, Roberto Calenda, sont bien entamées et un accord sur les contours d’un possible contrat n’est plus très loin. Campos et Calenda sont proches et ont déjà travaillé ensemble par le passé. Tout cela servirait de base avant d’entamer les négociations pour un transfert, qui seront forcément délicates avec Naples. Le président Aurelio De Laurentiis est en position de force dans ce dossier, avec un joueur sous contrat jusqu’en 2025. Il espère ainsi récupérer 150 M€ sur un éventuel transfert.

À lire

Quand le coach adjoint de la Juventus veut "manger le coeur" de Luciano Spalletti

La Premier League est déjà sur le coup

Mais un autre obstacle se dresse déjà devant le PSG, celui de la concurrence. En effet, selon nos informations, le PSG n’est pas, à l’heure actuelle, la priorité de l’attaquant nigérian de 24 ans. Car d’autres prestigieuses formations sont intéressées par les services d’Osimhen, à commencer par Manchester United, Chelsea et le Bayern Munich. Et dans l’esprit du Nigérian, l’attrait de la Premier League est réel. Lui qui a déjà connu la Ligue 1 avec le LOSC serait aussi séduit à l’idée de rejoindre le Bayern Munich.

La suite après cette publicité

L’Angleterre en priorité, le Bayern Munich et enfin le PSG, voilà l’ordre de préférence dans l’esprit d’Osimhen. Bien sûr, rien ne dit qu’il aura autant de choix dans les prochaines semaines et la perspective de rallier le PSG pourrait finalement être l’option privilégiée. La chasse au buteur promet en tout cas d’être sacrément animée et les clubs en recherche du numéro 9 idéal (MU, Bayern et le PSG donc mais aussi Chelsea) vont souvent se retrouver en concurrence directe. La situation idéale pour les clubs vendeurs…