Mercato PSG : Luis Campos passe la seconde dans le dossier Victor Osimhen !

Facile vainqueur du Torino (4-0), le Napoli fonce vers le titre en Serie A. En Ligue des Champions, les Partenopei défiront l’AC Milan en quarts de finale et s’ils passent, ce sera le vainqueur de Benfica-Inter. Autant dire que les hommes de Luciano Spalletti ont toutes les cartes en main pour réaliser une saison 2022/2023 historique. Et ça, ils le doivent en grande partie à leur attaquant Victor Osimhen.

Luis Campos s’active

À 24 ans, l’ancien buteur du LOSC signe le meilleur exercice de sa carrière. Auteur de 25 buts et de 5 passes décisives en 29 matches, le Nigérian, meilleur buteur de Serie A, est l’un des meilleurs atouts du Napoli. Un bonheur pour les Napolitains. Mais jusqu’à quand ça durera ? Sous contrat jusqu’en 2025, Osimhen est logiquement très courtisé. Et dernièrement, le natif de Lagos a clairement laissé entendre qu’il allait étudier tous les scenarii à la fin de la saison.

«Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. Je pense que je suis sur la bonne voie. À la fin de la saison, je me réunirai avec mes agents et je discuterai de tout. Je négocierai également avec le club. » Poursuivre l’aventure avec le Napoli fait donc partie de sa réflexion. Mais selon nos informations, le Paris Saint-Germain s’active en coulisse. Osimhen possède le profil d’attaquant capable de jouer en profondeur, soit exactement ce qu’il manque à un PSG inexistant à la moindre absence de Kylian Mbappé.

Le Napoli plus que jamais en position de force

Nous pouvons ainsi vous indiquer que Luis Campos a prévu de rencontrer les agents du joueur durant cette trêve internationale. Le Portugais les connait très bien et les discussions sont bien engagées avec ces derniers. Mais il y a quelques bémols. Le Napoli se montrera très gourmand et espère 150 M€ pour un joueur acheté 80 M€ en 2020. Un tarif très élevé pour un PSG bloqué par le fair-play financier. Et Paris sait à quel point le président De Laurentiis est un négociateur difficile à amadouer. Autre courtisan, déclaré, Manchester United serait disposé à payer. Un club qui compte aussi dans sa short list Harry Kane et Randal Kolo Muani.

Chelsea est également sur les rangs, mais les Blues ne seraient pas en position de force. De son côté, Osimhen ne fera aucun choix avant la fin de la saison. Comme expliqué ci-dessus, il n’écarte pas l’hypothèse de rester en Italie avec une revalorisation à la clef. Mais en cas de départ, il sait aussi qu’un transfert au PSG rendrait compliqué un avenir en Premier League à court terme, un championnat dont il rêve. Une chose est sûre : le Napoli est plus que jamais en position de force et si l’équipe de Spalletti signe une fin de saison canon (titre de champion + épopée voire titre en Ligue des Champions), il ne faudra pas compter sur De Laurentiis pour espérer une ristourne.