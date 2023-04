Bayern Munich : Thomas Tuchel recadre Sadio Mané

La suite après cette publicité

Une défaite qui a laissé des traces. Mardi soir, le Bayern Munich s’est incliné 3 à 0 sur la pelouse de l’Etihad Stadium face à Manchester City en quart de finale aller de l’UEFA Champions League. L’après-match a également fait couler beaucoup d’encre puisque la presse allemande a annoncé le lendemain que Sadio Mané avait frappé Leroy Sané dans les vestiaires. Leurs coéquipiers ont dû séparer l’Allemand et le Sénégalais, qui n’a pas apprécié la façon dont il lui a parlé sur le pré. D’ailleurs, on a appris que Sané aurait dit « Scheisse Schwarzer (noir de merde, ndlr) » à l’ancien joueur de Liverpool, qui a vrillé.

Déçus et choqués après cette altercation, les dirigeants bavarois se sont réunis afin de se mettre d’accord sur une sanction. Les médias locaux ont d’ailleurs expliqué qu’ils pensaient à une amende, une suspension voire même un départ de Sadio Mané en fin de saison. Finalement, les pensionnaires de l’Allianz Arena ont opté pour les deux premières options. Le joueur de 31 ans ne sera donc pas dans le groupe munichois pour affronter Hoffenheim ce samedi et il écope d’une lourde amende de 500 000 euros.

Silencieux depuis le début de cette sale histoire, Thomas Tuchel a livré ses impressions en conférence de presse. «Oui, c’est réglé. Une suspension de match et une amende (…) Je n’ai pas été témoin de l’incident moi-même car j’étais dans le vestiaire des entraîneurs. J’ai parlé à toutes les personnes impliquées dans la soirée et au cours de la journée de mercredi afin de clarifier la situation. Parce que cela nous concernait et qu’il s’agissait d’un incident flagrant, il était important de tout clarifier. Nous l’avons fait hier matin.»

Il a ajouté : « malheureusement, nous ne sommes pas la première équipe à vivre cela et nous ne serons probablement pas les derniers. La façon dont les joueurs et surtout les personnes impliquées ont géré cela a eu un effet positif. Nous repartons sur des bases saines.» Puis, le nouvel entraîneur du Bayern Munich a été questionné sur Sadio Mané. «Tout le monde fait des erreurs. Il l’a communiqué très clairement, ce qui est aussi un modèle. La perfection n’existe pas.» La recrue star du Bayern peut compter sur le soutien de son entraîneur.

«Je ne le connais que comme un professionnel de haut niveau absolu. Il n’a jamais été coupable de quoi que ce soit et a toujours toute ma confiance. C’était trop, c’était contraire au code de conduite du Bayern. Mais des excuses ont été faites. Elles étaient totalement crédibles et c’est pourquoi il m’a comme premier avocat de la défense.» TT a aussi indiqué que son joueur pouvait mieux faire mais que c’était son rôle de le mettre dans les meilleures conditions pour l’aider à retrouver son niveau. Enfin, l’ancien entraîneur du PSG a évoqué la gestion de ce scandale.

«Bien sûr, une limite a été franchie. Alors quand ça arrive, ça arrive. Alors l’important c’est comment on s’y prend ? Je n’avais pas besoin de preuves que nous avons une vie de groupe. En finissant comme ça, ça a eu un effet purifiant. Je le sens à l’entraînement.» Cela été donc un mal pour un bien à écouter Thomas Tuchel, qui doit remettre son équipe sur de bons rails sur le terrain tout en assainissant son vestiaire. Une mission taillée pour l’Allemandn qui a regretté la présence d’une taupe dans son groupe. «Bien sûr, ce serait bien si les choses qui se passent dans le vestiaire restent dans le vestiaire.» Cela lui aurait évité une polémique.