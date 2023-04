Le Bayern Munich suspend Sadio Mané !

La suite après cette publicité

C’est un incident dont aurait bien aimé se passer le Bayern Munich à la suite de la déroute vécue sur la pelouse à Manchester. Quelques instants après la gifle reçue face aux Skyblues de Pep Guardiola (0-3), une vive altercation a éclaté entre les attaquants bavarois, Sadio Mané et Leroy Sané. Les deux joueurs s’étaient d’abord pris le bec sur la pelouse de l’Etihad Stadium avant le retour au vestiaire.

Des mots ont ensuite été échangés entre les deux joueurs de Thomas Tuchel, avant que l’international sénégalais, qui reprochait à son coéquipier sa manière de parler sur le terrain, n’assène un coup à la lèvre de son coéquipier allemand. Ils ont dû ensuite être séparés par le vestiaire bavarois, choqué par ce coup de sang de l’ancien attaquant de Liverpool, arrivé l’été dernier en provenance de la Mersey.

Mané sanctionné

Cette échauffourée dans les travées de l’antre mancunien qui n’a pas arrangé le cas du Lion champion d’Afrique 2021, déjà dans le mal sportivement après avoir raté le Mondial qatari, puisqu’il n’a toujours pas trouvé le chemin des filets depuis le début de l’année 2023. Depuis mercredi soir, le FCB n’a pas encore réagi officiellement à la querelle entre Sané et Mané, mais les médias allemands ont déjà fait fuiter la décision prise par la direction bavaroise.

En effet, selon les dernières indiscrétions de Sport1 et BILD, le Bayern Munich a décidé de garder son attaquant international sénégalais, mais l’aurait suspendu à titre provisoire. Une décision prise après une longue concertation entre le président du directoire Oliver Kahn et le directeur sportif Hasan Salihamidzic, et ce dans la foulée de l’altercation. Sport1 ajoute également que Sané et Mané auraient ainsi mis les choses au clair sur l’incident, s’entraînant normalement avec le groupe ce jeudi.

Au final, la décision officielle est tombée : «Sadio Mané, 31 ans, ne sera pas dans l’effectif du FC Bayern pour le match à domicile face au 1899 Hoffenheim samedi prochain. La raison en est l’inconduite de Mané après le match de Ligue des champions du FC Bayern à Manchester City. De plus, Mané recevra une amende», peut-on lire dans le communiqué publié par la formation bavaroise sur son site officiel.