Bayern Munich : ce qu’aurait dit Leroy Sané à Sadio Mané

Ces dernières heures, la presse allemande a lâché une petite bombe sur le Bayern Munich. Après la lourde défaite à City en Ligue des Champions, une bagarre a éclaté entre Sadio Mané et Leroy Sané dans le vestiaire. L’ancien de Manchester City a été frappé au visage et des coéquipiers ont dû intervenir. Depuis, le club bavarois a communiqué et Sadio Mané vient d’être suspendu par sa direction.

Ce jeudi, la presse sénégalaise et notamment le média Taggat a révélé les propos tenus par Leroy Sané. L’international allemand aurait déclaré : « Scheisse Schwarzer (noir de merde, ndlr) » à son coéquipier. Une insulte qui a provoqué la colère de Mané. Par la suite, conscient de la gravité de ses mots, Sané a tenu à s’excuser directement tout comme Mané qui a présenté ses excuses au groupe à l’entraînement du jour. Le média sénégalais précise que l’avenir de l’ancien de Liverpool n’est pas du tout en danger.

