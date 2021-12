PSG : le Sporting veut garder Pablo Sarabia

Prêté par le Paris Saint-Germain au Sporting CP pour l'exercice 2021-2022, Pablo Sarabia (29 ans) s'épanouit du côté de la capitale portugaise. Le milieu offensif espagnol a en effet inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 23 apparitions avec les Vert et Blanc. Le gaucher n'est pas étranger à la très bonne saison réalisée par Rúben Amorim et ses hommes, co-leaders de la Liga Portugal Bwin et toujours invaincus.

La suite après cette publicité

Selon les informations du Parisien, le Sporting est tellement sous le charme de l'international ibérique (16 capes, 5 réalisations) qu'il souhaite le conserver à l'issue de la saison. Les termes du prêt de Pablo Sarabia, qui est également suivi par « plusieurs clubs du haut de tableau en Liga », ajoute le quotidien, ne comprennent toutefois pas d'option d'achat. Reste à connaître la position du PSG et du principal concerné.