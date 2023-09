Schalke 04 : Thomas Reis prend la porte !

Alors que les responsables de Schalke 04 avaient convenu que le contrat de Thomas Reis devrait être prolongé au début de l’automne prochain, le club mythique de la ville de Gelsenkirchen a décidé de limoger l’entraîneur de 49 ans. Sur ce début de saison en deuxième division, non seulement les résultats sous la direction de l’ancien joueur de Bochum ont fait défaut, mais les performances de l’équipe étaient également dans une spirale descendante dramatique depuis des semaines. «Après les récentes performances globalement décevantes et le manque de perspectives de succès, la direction sportive a décidé de libérer l’entraîneur-chef Thomas Reis et l’entraîneur adjoint Markus Gellhaus avec effet immédiat. L’ancien assistant du Reis, Matthias Kreutzer, prendra la relève jusqu’à nouvel ordre» ont annoncé les Royal Blues mercredi matin dans un communiqué officiel publié sur le site du club.

La suite après cette publicité

«Nous avons utilisé ces derniers jours pour des consultations intensives et sommes arrivés à la conclusion que nous devons prendre cette mesure maintenant dans l’intérêt du club. Notre objectif est de briser la tendance globalement négative depuis le début de la saison», explique le directeur sportif Peter Knäbel. Actuellement 16ème de 2. Bundesliga, Schalke 04 se devait de vite réagir.