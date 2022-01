Tottenham - Chelsea : les compositions sont tombées

On dispute les demi-finales retour de la Coupe de la Ligue en Angleterre, en ce milieu de semaine. Au Tottenham Hotspur Stadium, les Blues de Chelsea se déplacent chez les Spurs de Tottenham, finalistes malheureux l'an passé (à suivre en direct commenté sur FM). Les deux équipes de Londres restent sur des revers récents en finale de l'épreuve (2019 pour Chelsea, 2021 pour Tottenham), face à Manchester City, quadruple tenant du titre.

Pour ce match, Thomas Tuchel opte pour un 3-4-2-1, avec Malang Sarr dans la défense à trois et Kovacic au milieu de terrain. Mount et Werner sont en soutien de l'attaquant belge Romelu Lukaku. En face, Antonio Conte choisit d'aligner un 3-4-3, avec Tanganga dans une autre défense à 3, et Emerson Royal et Doherty qui occupent les couloirs. Enfin en attaque, Kane est accompagné par Lucas et Lo Celso.

Les compositions officielles :

Tottenham : Gollini - Tanganga, Sanchez, Davies - Doherty, Hojbjerg, Winks, Royal - Lucas, Lo Celso, Kane

Chelsea : Kepa - Christensen, Sarr, Rüdiger - Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi - Mount, Werner, Lukaku