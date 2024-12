Fiorentina : opération réussie pour Edoardo Bove

Plus d’une semaine après son malaise contre l’Inter au stade Artemio-Franchi, le jeune milieu Edoardo Bove va mieux et reprendre du poil de la bête. Il est hors de danger et reste sous surveillance à l’hôpital. Contre sa volonté, il a dû donner son consentement pour l’implantation d’un défibrillateur interne. Cette opération était nécessaire pour éviter d’autres dangers au cours de sa carrière et de sa vie. L’intervention chirurgicale a eu lieu ce mardi et s’est parfaitement passée.

«L’ACF Fiorentina annonce que l’opération subie par le footballeur Edoardo Bove a été couronnée de succès. Edoardo a contacté le Club il y a quelques minutes et a informé le Club qu’il allait bien et qu’il devra poursuivre le processus postopératoire avant de sortir de l’hôpital dans les prochains jours», a écrit le club toscan dans un communiqué officiel publié sur son site. Pour rappel, avec l’implantation d’un défibrillateur, le jeune milieu italien devra poursuivre sa carrière en dehors de l’Italie en raison d’un règlement strict.