Nantes : les explications d’Antoine Kombouaré sur le ramadan

De retour au FC Nantes un an après son départ, Antoine Kombouaré va officier son premier match sur le banc demain contre Nice (15h). Le technicien des Canaris revient en période de ramadan, un moment charnière de sa saison l’année dernière, où il avait fait polémique avec ses propos tenus sur ce sujet. Sur les antennes de RMC, le coach kanak a donné des explications sur son mode de fonctionnement.

«Aujourd’hui, on a des joueurs responsables et chacun assume les choix qu’ils font (…) Les jours de match, je leur dis qu’on doit être ensemble au petit-déjeuner, au déjeuner et à la collation, et jusqu’à présent tout le monde est d’accord. Ceux qui ne veulent pas suivre cette règle, il n’y a pas de sanction, mais par contre ils resteront à la maison», a assuré le technicien kanak.