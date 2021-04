Villes hôtes, jauges des stades, déplacements des supporters : les annonces de l'UEFA pour l'Euro 2020

Alors que l’Euro 2020 doit se tenir du 11 juin au 11 juillet, des zones d’ombre étaient encore très présentes. En clair, vu le contexte sanitaire actuel, plusieurs interrogations subsistaient. Les 12 villes hôtes allaient-elles pouvoir accueillir la compétition ? Les supporters pourront-ils assister aux matches et se déplacer facilement aux quatre coins du Vieux continent pour suivre leur sélection nationale ? Cet après-midi, l’UEFA a levé une partie des doutes via un communiqué publié sur son site officiel.

La suite après cette publicité

Au sujet des villes hôtes, l’instance dirigeante a confirmé que huit sites avaient donné leur aval pour accueillir les matches prévus, avec du public. Il s’agit d’Amsterdam, Baku, Bucarest, Budapest, Copenhague, Glasgow, Londres et Saint-Pétersbourg. Pour les quatre autres villes sélectionnées (Rome, Dublin, Munich et Rome), elles ont jusqu’au lundi 19 avril pour exposer leur plan à l’UEFA. En théorie, il est donc possible qu’une ou plusieurs de ces villes jettent l’éponge. Car le patron de l’UEFA Aleksander Ceferin a été clair : l’Euro doit se jouer avec du public, et ce, alors que le virus continue de circuler en Europe et que le pourcentage de la population européenne vaccinée est loin d’être élevé.

8 villes confirmées avec du public

Sujet central de l’organisation de l’Euro, l’accueil des supporters dans les stades a d’ailleurs été défini dans les huit sites « validés ». Ainsi, les stades de Saint-Pétersbourg et de Baku seront remplis à 50%. Budapest a déclaré viser un accueil à 100%. De leur côté, Amsterdam, Bucarest, Copenhague et Glasgow ont fixé leur jauge entre 25% et 33%, mais ont fait savoir que ce pourcentage pourrait être augmenté d’ici le 19 avril. Quant à Londres, la capitale anglaise a confirmé une jauge minimale de 25% pour les trois premiers matches de poules et les huitièmes de finale. Enfin, pour ce qui est des déplacements des supporters, l’UEFA a clairement indiqué que les détenteurs de billets ne disposeront pas de passe-droits et les invite à s’informer des règles en vigueur dans les pays hôtes, notamment pour prévoir de potentielles périodes d’isolement obligatoires.

« Les restrictions de voyage liées à la Covid-19 sont en constante évolution, vous pouvez donc trouver très difficile de planifier votre voyage vers une ville hôte depuis l'étranger. Veuillez garder à l'esprit les restrictions d'entrée à la frontière et les exigences en vigueur au moment du voyage. Aucune exemption ne sera accordée aux détenteurs de billets. Cela peut inclure l'obligation de mettre en quarantaine, de fournir un résultat négatif au test COVID-19, une limite de durée de séjour, etc. Dans certains cas, l'entrée dans un pays d'accueil depuis l'étranger peut ne pas être autorisée du tout », a écrit l'UEFA avant d’expliquer les mesures mises en place en Hongrie, en Azerbaïdjan et en Russie.

« En tant que détenteur d'un billet voyageant à Budapest, vous ne serez pas obligé de vous mettre en quarantaine. D'autres restrictions telles que deux résultats de test COVID-19 négatifs s'appliquent toujours. Les voyages internationaux à Bakou ne sont pas du tout autorisés pour les non-résidents, mais les détenteurs de billets qui sont citoyens et/ou résidents de Turquie, de Suisse et du Royaume-Uni ainsi que des pays quarts de finalistes pourront obtenir un visa. Ils seront éligibles à une exemption de quarantaine, avec la preuve d'un résultat négatif au test COVID-19. Des exemptions pour les détenteurs de billets de Saint-Pétersbourg sont également en cours d'élaboration. De plus, si vous vous rendez à Bucarest, vous pourrez peut-être bénéficier de l'exemption de quarantaine si vous pouvez présenter un résultat négatif au test COVID-19 et limiter votre séjour à moins de trois jours. » Voilà qui est dit.