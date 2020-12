FIFA-The Best - Meilleur entraîneur 2020 : les 3 finalistes sont connus

S’il n’y aura pas de Ballon d’Or cette année, la FIFA va bien remettre ses prix The Best. Cet après-midi, l’instance dirigeante du football vient d’ailleurs de publier la listes des trois finalistes dans de nombreuses catégories. Et voici les trois entraîneurs choisis.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich, Hansi Flick est logiquement présent. Tout comme Jürgen Klopp, coach ayant mis un terme aux 30 ans de disette en Premier League pour Liverpool. En revanche, la surprise vient de la présence de Marcelo Bielsa, champion de Championship (D2 anglaise). Finaliste de la Ligue des Champions et auteur d’un quadruplé national avec le PSG, Thomas Tuchel a visiblement été oublié.