Vidéo : le nouveau second poteau de Benjamin Pavard retourne la Twittosphère

Un soir de mars qui prend des doux allures d’une belle journée d’été 2018. Benjamin Pavard, qui a perdu sa place dans le onze de l’équipe de France au moment de la Coupe du Monde au Qatar, savait qu’il jouait gros sur cette rencontre contre l’Irlande. Et quelle plus belle manière de répondre présent qu’en rappelant de merveilleux souvenirs aux supporters des Bleus ? D’une frappe lourde au 25 mètres, le joueur du Bayern Munich offre une victoire précieuse à la troupe de Didier Deschamps (1-0). Un but que la Twittosphère n’a pas manqué de comparer à une autre réalisation marquée le jour d’un certain France-Argentine.

