Qualifications Euro 2024 : le Portugal enchaîne contre la Slovaquie, la Croatie déroule face à la Lettonie, l’Écosse sans trembler !

Les phases éliminatoires à l’Euro 2024, organisé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain, se poursuivaient ce vendredi soir avec six rencontres programmées à 21 heures. Leader du groupe J avec quatre victoires en autant de rencontres, le Portugal se déplaçait sur la pelouse de la Slovaquie, son dauphin. Emmenée par Rafael Leão, Cristiano Ronaldo et Bernardo Silva, la Seleção peinait, pourtant, à trouver la faille au cours du premier acte. Il fallait finalement attendre les derniers instants de cette première période pour voir les Portugais prendre l’avantage.

Auteur d’un superbe numéro, Bruno Fernandes éliminait deux adversaires avant d’enrouler parfaitement pour lancer les siens (0-1, 43e). Au retour des vestiaires, le rythme de cette rencontre restait globalement décevant et les Slovaques tentaient de revenir. Si Pekarik (52e), Schranz (56e) ou encore Skriniar (72e) testaient Costa, les Portugais résistaient. Sérieux et appliqué, le Portugal enchaînait ainsi avec une cinquième victoire consécutive et se rapprochait un peu plus de l’Allemagne, pays hôte du prochain Euro. Dans les autres rencontres de cette poule, la Bosnie-Herzégovine a assumé son statut de favori face au Liechtenstein (2-1) grâce à une réalisation de Dzeko et un but contre son camp de Lüchinger.

Le Portugal de CR7 confirme, la Croatie s’amuse !

De son côté, le Luxembourg, troisième au coup d’envoi, est venu à bout de l’Islande (3-1) et reste, plus que jamais, en course pour une qualification. Au sein du groupe A et après la large victoire (7-1) de l’Espagne face à la Géorgie, l’Écosse accueillait, de son côté, Chypre. Auteurs d’un sans-faute depuis le début de cette campagne, les hommes de Steve Clarke espéraient conforter leur première place face aux Chypriotes, défaits lors de leurs trois premiers matches.

En maîtrise tout au long de la rencontre, les coéquipiers de Che Adams assuraient l’essentiel en s’imposant (3-0) grâce aux réalisations de McTominay (6e), Porteous (16e) et Mcginn (30e). Une victoire permettant à l’Écosse de rester leader avec 9 neuf longueurs d’avance sur la Roja (et deux matches en plus). Enfin, dans le groupe D, la Turquie, opposée à l’Arménie, a arraché le match nul dans les derniers instants pour rester en tête de sa poule. Après un premier acte sans but, les partenaires de Cengiz Ünder craquaient au retour des vestiaires sur une réalisation signée Bichakhchyan (49e) mais réagissaient par l’intermédiaire de l’attaquant rennais Yildirim (1-1, 88e). Dans le même temps, la Croatie, désormais troisième, n’a pas tremblé pour se défaire (5-0) de la Lettonie, plus que jamais lanterne rouge.

Tous les résultats de 21 heures

Groupe A

Chypre 0-3 Écosse : Mctominay (6e), Porteous (16e) et Mcginn (30e)

Groupe D

Turquie 1-1 Arménie : Yildirim (88e) / Bichakhchyan (49e)

Croatie 5-0 Lettonie : Petkovic (3e, 44e), Ivanusec (13e), Kramaric (68e) et Pasalic (78e)

Groupe J

Slovaquie 0-1 Portugal : Fernandes (43e)

Bosnie-Herzégovine 2-1 Liechtenstein : Dzeko (3e), Lüchinger (18e, csc) / Wolfinger (21e)

Luxembourg 3-1 Islande : Chanot (9e, sp), Borges Sanches (70e) et Sinani (89e) / Haraldsson (88e)