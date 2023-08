Al-Ahli : les dessous du surprenant coup Gabri Veiga

La suite après cette publicité

Inutile de revenir sur les transferts réalisés par les clubs saoudiens cet été. Les quatre clubs financés par le gouvernement - Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Nassr et Al-Hilal - ont importé un nombre impressionnant de stars du ballon rond, avec des profils assez différents. Du grand joueur sur la fin, à celui ayant besoin de se relancer après des années difficiles, ou même celui performant en Europe dans des clubs de seconde zone. En revanche, jusqu’ici, les Saoudiens n’avaient pas encore réussi à mettre la main sur un véritable espoir du football européen.

Mais samedi, Al-Ahli a annoncé l’arrivée de Gabri Veiga, un des joueurs les plus prometteurs du championnat espagnol, et du football européen de façon générale. Le joueur formé au Celta de Vigo était ainsi promis à un avenir dans un gros club européen, et si le PSG était venu aux nouvelles, c’est Naples qui semblait sur le point de rafler le gros lot. Mais au tout dernier moment, son départ chez le champion d’Italie a capoté. Il a donc pris la direction d’Al-Ahli, qui a déboursé les presque 40 millions d’euros réclamés par le Celta.

Pas d’autre choix ?

Marca en dit un peu plus sur ce transfert qui fait parler, et frustre beaucoup de monde en Espagne, mais aussi ailleurs. On apprend notamment que ce qui a séduit le joueur, en plus de l’aspect financier, c’est la durée de contrat relativement courte : 3 ans. En plus de la possibilité de pouvoir partir sans trop de complications s’il le souhaitait.

Mais surtout, c’était ça, ou rien. C’est la seule offre qu’a accepté son club, qui avait besoin d’argent. Les Galiciens le poussaient dehors, mais n’acceptaient que l’offre saoudienne. En résumé, partir en Arabie saoudite était la seule option qui s’offrait à lui. La coqueluche de Pini Zahavi devrait donc poursuivre sa carrière en terres arabes, mais avec cet objectif de revenir, à terme, dans un championnat européen…