Man City - Arsenal : l’échange lunaire entre Declan Rice et John Stones

La trêve internationale de mars ayant pris fin, la Premier League reprendra ses droits ce week-end. À ce titre, la 30e journée du championnat d’Angleterre nous promet une affiche palpitante entre deux équipes convoitant le titre en fin de saison : Manchester City et Arsenal à l’Etihad Stadium. Tous deux convoqués par Gareth Southgate et les Three Lions fin mars, Declan Rice et John Stones ont eu l’occasion d’échanger sur cette future confrontation qui pourrait constituer un tournant dans la saison pour les deux joueurs.

«Le premier jour en sélection, la semaine dernière, j’ai vu John Stones et je lui ai dit "t’es prêt pour le prochain gros match de ton club ?", il m’a répondu : "Comment ça ? Je ne sais pas nous jouons qui ?". Je lui ai alors répondu que c’était contre Arsenal. Il m’a alors rétorqué : "Ah ouais ? Je ne savais pas !" Il aime prendre un match à la fois. C’est sa mentalité. Manchester City est la meilleure équipe du monde en ce moment», a confié le milieu de terrain des Gunners au Telegraph. Victime d’une torsion au genou droit avec la sélection anglaise en amical, John Stones est incertain pour le choc face à l’actuel leader de Premier League.