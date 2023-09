Séville FC : Sergio Ramos fait déjà parler de lui

La suite après cette publicité

Son retour à Séville, presque 20 ans après son départ pour Madrid, a fait beaucoup parler. En bien, pour beaucoup de fans de foot qui ont salué ce choix du coeur, alors que des salaires infiniment supérieurs l’attendaient en Arabie saoudite ou même en Turquie. En mal, pour certains supporters de Séville qui n’ont pas digéré son départ de l’époque et certains comportements du joueur lors de duels entre le Real Madrid et leur club de coeur. Il a tout de même reçu un très bel accueil du Sanchez Pizjuan pour sa présentation la semaine dernière.

Il faut dire également que la présence de Sergio Ramos dans l’effectif de José Luis Mendilibar n’est pas de trop, puisque les Sévillans ont très mal démarré la saison de Liga. Trois défaites en autant de matchs et une place de lanterne rouge en solitaire plutôt méritée au vu du contenu proposé pendant les rencontres. Clairement, l’arrivée de l’emblématique ex-capitaine du Real Madrid va faire du bien. L’équipe a des problèmes derrière, et Nemanja Gudelj, milieu de terrain, est notamment obligé de dépanner dans la charnière.

Ramos est bouillant !

Et comme l’explique AS, le joueur arrive en forme. Des sources du club expliquent au journal que l’Espagnol est dans un état physique idéal, et surtout, il affiche une motivation sans limite. Alors que l’effectif sévillan a eu des jours de repos récemment, Ramos lui a continué de s’entraîner pour débuter au plus vite sous les ordres de son nouveau coach. « Avec l’intensité qu’il met, on dirait que c’est un joueur U19 plutôt qu’une star de 37 ans qui a déjà fait ses preuves », indique-t-on au média.

En plus de qualités de défenseur qu’on ne présente plus, Ramos apportera une grosse expérience à une défense assez jeune, dans laquelle on retrouve notamment Loïc Badé (23 ans) et Tanguy Nianzou Kouassi (21 ans). On ne sait pas encore quand il débutera, mais il est possible qu’il soit déjà là ce dimanche, face à Las Palmas, autre club qui est dans le bas du tableau. Il pourrait ainsi revêtir la tunique blanche et rouge pour la première fois depuis le mois d’août 2005…