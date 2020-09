Nice-PSG : les notes du match

C'est la quatrième journée pour tout le monde ! Le Paris Saint-Germain se déplaçait ce dimanche en début d'après-midi sur la Côte d'Azur pour affronter l'OGC Nice. Thomas Tuchel ne pouvait toujours pas mettre sur le terrain Paredes, Neymar, Diallo et Kurzawa (suspendus) ni sur Juan Bernat (blessé). En revanche, l'Allemand pouvait compter sur le retour de Kylian Mbappé qu'il a titularisé d'entrée. Les Niçois, eux, faisaient sans Nsoki, Dolberg et Claude-Maurice (COVID-19).

On attendait beaucoup mieux du Paris SG puisque depuis le début de la saison, les champions en titre ne l'ont emporté qu'une fois (contre Metz) et ont connu deux fois la défaite. La première période a porté le sceau de Kylian Mbappé. En l'absence de Neymar, l'international français a voulu monter qui était le patron. S'il s'est de nombreuses fois trompé dans ses derniers choix, c'est lui qui obtient le penalty, pour une faute très légère de Thuram-Ulien (36e). Le natif de Bondy se chargeait lui-même de la sentence et envoyait une praline sous la barre de Walter Benitez (0-1, 37e). Quasiment dans la foulée, une reprise d'Ander Herrera, contré par un défenseur niçois, frappait le poteau (40e). L'Espagnol avait remplacé avant la demi-heure de jeu Idrissa Gueye visiblement blessé à la cheville.

Navas a été exceptionnel

Mais ce n'était pas tout pour cette première période puisque sur un énième débordement de Kylian Mbappé, Atal se retrouvait battu. Le Français envoyait une frappe que ne pouvait que repousser Benitez dans les pieds d'Angel Di Maria (0-2, 45e +1). Du côté des Niçois, on a a essayé notamment en passant sur le flanc droit, celui de Rony Lopes. Mais le Portugais a affronté un excellent Keylor Navas (43e). Le portier du Paris SG s'était aussi très bien détendu plus tôt sur une frappe de Morgan Schneiderlin (20e). À la pause, les Parisiens avaient été plus réalistes et menaient logiquement.

En début de seconde période, les Aiglons décidaient de se réveiller un peu. Mais Atal trouvait un excellent Navas devant lui (54e). Lees-Melou n'était pas loin de trouver le poteau à son tour quelques instants plus tard (63e). Mauro Icardi, par deux fois, s'essayait mais trouvait d'abord Benitez (59e) puis le poteau (63e). Trois minutes plus tard, le Paris SG allait encore marquer. Sur un corner, botté de la droite vers la gauche par Di Maria, Marquinhos surgissait au premier poteau et ouvrait son compteur pour cette saison (0-3, 66e).

Le rythme retombait peu à peu, les locaux étaient comme assommées par ce troisième but. Cela n'empêchait pas Keylor Navas de se mettre à nouveau en évidence en claquant bien une tentative de Thuram-Ulien (78e). Mais le mur n'avait pas fini son travail. Il enlevait le cuir d'un petit filet sur une frappe enroulée d'Amine Gouiri (88e). Paris finit donc par s'imposer et cette fois, convaincre !

L'homme du match : Mbappé (7,5) : de retour dans le onze de Tuchel, Mbappé avait des jambes ce dimanche. S'il a été malheureux dans ses choix, ou même qu'il a été contré par des défenseurs, il représentait le danger numéro un du Paris SG. C'est lui qui obtient le penalty et le transforme lui-même (37e). Peu de temps après, il provoque et dépose complètement Atal avant de frapper. Il voit le ballon repoussé par Benitez dans les pieds de Di Maria qui la met au fond. En seconde période, il s'est encore démené, multipliant les courses vers l'avant avant de demander à sortir aux alentours de la 70e minute. Remplacé donc par Pablo Sarabia (79e).

Nice

- Benitez (5) : bien aidé par ses défenseurs, il n’a eu finalement pas tant d’arrêts à faire. Pris à contre-pied par Mbappé sur le penalty (38e), il est ensuite sauvé par son poteau sur une frappe d’Herrera (41e). Juste avant la mi-temps, un ballon mal repoussé dans les pieds donnait le 2e but parisien (45e+1). Il évitait le pire face à Icardi (59e) avant de céder face à une tête à bout portant de Marquinhos (67e).

- Atal (3,5) : des débuts compliqués techniquement et défensivement où l’Algérien a souvent souffert sur son côté face à Di Maria et Mbappé. Dépassé par le champion du monde, il forçait même Thuram a provoqué un penalty (37e). Volontaire offensivement, il laissait beaucoup trop d’espaces aux attaquants parisiens. Il sortait la tête de l’eau en deuxième période avec une belle frappe pied gauche, détournée par Navas (53e). Blessé, il a été remplacé par Daniliuc (66e). Une entrée neutre où il n'a ni été mis à défaut, ni étincelant.

- Pelmard (5,5) : serein, il a souvent éteint le feu dans la défense mis par Mbappé (7e, 8e). Souvent là pour couper les centres et les débordements, il ne pouvait empêcher les trois buts pris. Par séquences, il a même résisté à la vitesse de Mbappé. Un match solide de sa part.

- Dante (4,5) : difficile tâche que de contrôler Kylian Mbappé. Le Brésilien en tout cas rapidement marqué son territoire en intervenant dans les pieds du Français (6e et 11e). Un sauvetage devant Mbappé évitait le troisième but (64e). Le capitaine niçois a cependant souvent été pris dans son dos, manquant clairement de vitesse.

- Lotomba (5) : peu sollicité tant le jeu parisien a penché de l’autre côté en première période. Mais il a fait ce qu’il avait à faire avec justesse, sans trop se livrer offensivement. Remplacé par Ndoye (58e). Rentré pour apporter un supplément offensif, il n'a pas eu les moyens de s'exprimer.

- Kamara (6) : percutant d’entrée, il n’a pas hésité à aller percuter Florenzi et l’a parfois mis en grandes difficultés ! Dangereux et vif balle au pied, il n’a pas été timide. Pour preuve, un bon centre dans la surface, cependant pas repris par Thuram ou Gouiri (47e). Redescendu au poste de latéral gauche à l’heure de jeu, il a ensuite été plus sage.

- Thuram (4) : un travail dans l’ombre toujours nécessaire dans le maillage tactique niçois. Malheureux, il était coupable d’une faute dans la surface sur Mbappé qui donnait l’ouverture du score (37e). Avec le ballon, il a parfois maqué de précisions dans ses passes. Remplacé par Sylvestre (58e). Pour sa 3e apparition en Ligue 1, il a été trop timide pour réellement apporter.

- Schneiderlin (5,5) : placé en sentinelle, il était chargé d’orienter et d’organiser le jeu offensif de son équipe, ce qu’il plutôt bien fait. Il s’est même projeté, testant les gants de Navas d’une belle frappe lointaine (20e). Toujours présent dans le milieu, il a été important à son équipe.

- Lees-Melou (5) : rapidement, il a montré une volonté de se projeter dans le camp parisien. Plus haut que ses compères, il a tenté d’exercer un pressing haut. Il a disparu au fil de la mi-temps, asphyxié par Verratti, Gueye puis Herrera. Avant de signaler son retour par une belle frappe pied gauche (60e) et une influence croissante en fin de match.

- Lopes (5) : peu en vue sur son côté, il n’a pas eu énormément de bons ballons à exploiter. Avec son pied gauche, il parvenait à enrouler une belle frappe qui passait de peu à côté (34e). Il forçait Navas à intervenir après un une-deux avec Gouiri (42e). Pour résumer, quelques fulgurances mais globalement trop discret. Remplacé par Guessand (73e). Quelques minutes après son entrée, il se signalait avec une belle reprise au premier poteau (78e).

- Gouiri (5) : aligné seul en pointe, il s’est montré disponible, en décrochant et en variant un maximum les déplacements. Impliqué dans le collectif et bien que parfois trop seul, il combinait bien avec ses coéquipiers, comme avec Lopes avec un joli une-deux (42e).

PSG