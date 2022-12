Espagne : la Roja version Luis de la Fuente prend déjà forme

La suite après cette publicité

Un Luis en chasse un autre. Hier, la fédération espagnole a annoncé le départ de Luis Enrique. Ce qui était tout sauf une surprise. En revanche, l'identité de son successeur en est une petite puisqu'il s'agit de Luis de la Fuente. Cité parmi les candidats au banc de la Roja, celui qui a notamment dirigé les sélections U19, Espoirs et Olympique de l'Espagne fait face à un chantier immense. En effet, il va devoir remettre sur pieds une équipe ibérique qui a quitté le Mondial 2022 dès les huitièmes de finale. Un sacré camouflet.

Pour repartir de l'avant, le pays compte sur De la Fuente. Connu pour travailler avec les jeunes, le technicien espagnol a quelques mois pour travailler tranquillement et faire une revue d'effectif avant le rassemblement de mars 2023. Mais les médias espagnols n'ont pas attendu aussi longtemps pour évoquer les joueurs qui pourraient profiter de son arrivée sur le banc et ceux qui pourraient en revanche en faire les frais. Il n'est donc pas certain que Jordi Alba, Cesar Azpilicueta, Dani Carvajal ou Sergio Busquets retrouvent la sélection en 2023 selon Sport. Le Barcelonais n'a pas encore tranché d'ailleurs au sujet de son avenir international.

Sergio Ramos de retour ?

Relevo explique qu'il pourrait pousser jusqu'à la Ligue des Nations, tout en précisant qu'il ne sera pas forcément le capitaine avec De la Fuente. La publication ibérique explique, en revanche, que les portes de la Roja pourraient s'ouvrir de nouveau pour Sergio Ramos (PSG, 36 ans). «la relation entre De la Fuente et l'Andalou est excellente et remonte à longtemps, car les deux ont coïncidé à Séville , lorsque l'entraîneur dirigeait Juvenil A et que Ramos était l'un des footballeurs les plus prometteurs de l'académie des jeunes de Séville. Là, ils ont noué une amitié qui s'est poursuivie au fil des ans», indique Relevo.

En 2021, SR4 avait bien failli jouer les JO avec l'Espagne, dirigée alors par De la Fuente. Mais finalement, le coach n'avait pas fait appel à lui et Ramos l'avait accepté. Ils pourraient donc se retrouver avec les A, ce dont rêve le Parisien qui n'a jamais caché qu'il voulait encore jouer pour son pays. D'autres pourraient gagner au change. Absents au Qatar, Fabian Ruiz (PSG), Mikel Merino (Real Sociedad) et Dani Ceballos (Real Madrid). Trois joueurs que connaît parfaitement De la Fuente, qui les a dirigés par le passé en U21 rappelle Marca.

Plusieurs changements à prévoir ?

Malgré tout, rien ne dit qu'ils seront appelés ou dans le onze. Des éléments comme Gavi ou Pedri seront intouchables et difficiles à déloger. En attaque, il devrait y avoir du changement. Le nouvel homme fort de la Roja va devoir injecter du sang neuf pour être plus efficace mais aussi rajeunir le groupe. Des éléments comme Alvaro Morata (30 ans) sont vieillissants. Parmi les jeunes que l'on pourrait revoir avec les A, Marca cite Abel Ruiz (22 ans). Le joueur de Braga a été l'élément le plus utilisé par De la Fuente avec les U21 Espagnols (10 buts, 18 matches).

Il ne serait donc pas étonnant de le voir évoluer avec l'équipe fanion dans les prochaines mois. D'autres pourraient aussi avoir leur chance ou avoir une nouvelle chance avec le coach asturien à d'autres postes. AS cite les noms de Zubimendi, Arnau Martínez, Sergio Gómez, Álex Baena et Marc Cucurella. Sport ajoute celui de Pedro Porro. La Roja prépare donc une sacrée révolution, elle qui veut retrouver son meilleur niveau et les sommets du football.