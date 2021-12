OL : prolongation du contrat de naming avec Groupama

Le nom du grand stade de l’Olympique Lyonnais sera toujours le Groupama Stadium pendant quelques années. Le club rhodanien vient en effet d’annoncer que le contrat de naming avec la compagnie d’assurance Groupama a été prolongé.

La suite après cette publicité

« Groupama Rhône Alpes Auvergne et l'Olympique Lyonnais ont officialisé ce jeudi 16 décembre, la prolongation pour 3 années (jusqu'au 31 juillet 2025), du partenariat de naming du stade et du centre d'entrainement du club, situés à Décines-Charpieu dans l'Est de la métropole de Lyon. Initiée en 2017, cette collaboration entre deux acteurs incontournables de la région se poursuit aujourd'hui pour s'inscrire dans leur histoire commune jusqu'en 2025 », indique le communiqué publié par l’OL.