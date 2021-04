Real Madrid : des garanties financières élevées pour prétendre à la présidence

Le Real Madrid a commencé à préparer les prochaines élections présidentielles. Il ne fait pas de doute sur le fait que Florentino Perez, qui souhaite renouveler son mandat à la tête du club pour au moins quatre ans supplémentaires, est le grand favori. Pour les futurs candidats, il faudra présenter des garanties financières assez élevées.

Selon les informations de AS, les aspirants à la présidence et les membres du conseil d'administration du Real Madrid doivent présenter une garantie bancaire équivalente à 15 % du budget du club plus les amortissements et les frais financiers. Une pré-garantie qui s'élève à 124 millions d’euros. Outre la garantie financière, les candidats doivent aussi justifier une ancienneté d'au moins 20 ans en tant qu'associé pour prétendre à la présidence.