Monaco : Adi Hütter n’est pas satisfait du nul arraché à Nantes

L’AS Monaco n’est pas dans la meilleure passe de sa saison. N’ayant plus remporté le moindre match de Ligue 1 depuis le 7 décembre, les Monégasques ne comptent qu’une seule petite victoire lors de leurs six derniers matches toutes compétitions confondues. Battus le week-end dernier à Doha face au PSG lors du Trophée des Champions (1-0), les Asémistes ont frôlé la défaite ce vendredi en ouverture de la 17e journée de Ligue 1 sur la pelouse de Nantes (2-2). Menés par deux buts, les joueurs de la Principauté ont su trouver les ressources pour arracher le nul en seconde période (2-2). Un point qui est loin de donner le sourire à Adi Hütter, quelque peu exaspéré au micro de DAZN à l’issue de la rencontre :

«On ne peut pas être heureux de ce nul à Nantes. On veut être au sommet du classement. On est bien revenus, il faut le saluer. On doit débuter le match de bien meilleure manière, on a joué trop lentement, on a manqué d’énergie. C’était vraiment bouillant. C’est trop peu. On les attendait dans cette structure, ce n’était pas nouveau pour nous. Quand on a regagné des ballons en première période, on voulait trouver des ballons dangereux devant. On doit être meilleurs devant dans notre style. Remonter au score à Nantes n’est pas facile mais on a su le faire.»