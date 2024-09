CdF : Bordeaux bientôt éliminé sur tapis vert à cause d’une énorme boulette ?

Hier, les Girondins de Bordeaux (National 2) défiaient l’équipe de Seudre Océan (District) dans le cadre du 4e tour de la Coupe de France. Une rencontre que les Marine et Blanc ont remportée 5 buts à 0. Cependant, le club au scapulaire a de fortes chances de perdre le match sur tapis vert et donc d’être disqualifié.

La suite après cette publicité

Seudre Océan a en effet déposé une réserve et Ouest France nous explique pourquoi. En toute fin de match, Bordeaux a fait entrer en jeu son gardien Over Mandanda en tant que joueur de champ, avec un maillot floqué du numéro 16. Or cela va à l’encontre du règlement de la compétition. L’article 7.3 stipule en effet que seul un gardien remplaçant peut entrer en jeu avec le numéro 16. Décidément cette saison 2024/2025 des Girondins n’en finit plus d’entrer dans l’histoire.