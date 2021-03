PSG : Mauricio Pochettino envoie un nouveau message fort à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Tout le monde est suspendu aux lèvres de Kylian Mbappé (22 ans). Depuis sa dernière sortie, en janvier, après un succès sur Montpellier (4-0, 21e journée de Ligue 1), l'attaquant du Paris SG mûrit toujours sa réflexion au sujet de son avenir. Leonardo a récemment profité d'un entretien à France Bleu pour lui demander de se positionner.

Mais la réponse du champion du monde 2018 se fait toujours attendre. En Espagne aussi, où le Real Madrid surveille de près le dossier, on s'impatiente. Alors, ce vendredi, à la veille du déplacement à Brest (16e de finale de Coupe de France), Mauricio Pochettino a dû répondre à une nouvelle question d'un journaliste espagnol sur le sujet.

«Un des plus importants»

L'Argentin n'a pas voulu se mouiller sur l'issue du dossier. «Je n’aime pas parier, sur aucun sujet», a-t-il d'abord lâché avant de donner sa position sur la question. «C’est une décision entre deux parties, le club et lui. Pour le club, il est clair qu’on compte sur Kylian. Personnellement, je compte aussi beaucoup sur lui», a lâché le technicien parisien avant de poursuivre.

«Kylian est un joueur très important pour l’équipe, un des plus importants. On espère qu’il restera encore de nombreuses années. Tous les process ont leur timing. On espère qu’il restera encore longtemps à Paris, ce sera bon pour tout le monde», a-t-il conclu, envoyant un message clair à l'international tricolore (39 sélections, 16 réalisations), avec qui il entretient «une relation très naturelle, très bonne depuis deux mois». À bon entendeur.