PSG : Leonardo met la pression pour la prolongation de Mbappé

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a choisi France Bleu pour évoquer les dossiers chauds de l'actualité parisienne, dans un entretien complet qui sera diffusé ce jeudi. Un premier extrait délivré il y a quelques heures nous permet de découvrir la teneur de son discours, notamment au sujet de Kylian Mbappé. Le but du directeur sportif est de le prolonger, mais il commence visiblement à s'impatienter.

La suite après cette publicité

« Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point », explique-t-il d'abord pour encenser son attaquant de 22 ans, avant de mettre la pression. « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision ». Mbappé est invité à donner sa réponse au PSG, qui devra se retourner sur le marché des transferts en cas de refus, avec le dossier Lionel Messi en haut de la pile.