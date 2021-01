PSG : la mise au point de Kylian Mbappé sur son avenir

Le microcosme du football commençait à s'inquiéter sérieusement pour Kylian Mbappé. Il faut dire que le génie français n'avait pas encore trouvé le chemin des filets en ce début d'année. Pire encore, ses prestations devenaient inquiétantes et matérialisaient surtout un déficit physique chronique. Il n'en fallait pas plus pour que le champion du monde cristallise l'attention des observateurs. Parfois ballotté par les médias, l'attaquant du PSG préférait se murer dans le silence pour mieux rebondir.

Ce rebond tant attendu est intervenu ce vendredi soir lors de l'éclatante victoire parisienne face à Montpellier (4-0). Auteur d'un doublé et d'une passe décisive pour Neymar, l'international tricolore semble enfin renaître de ses cendres. Entrevoir la lumière alors qu'en ce moment les négociations se poursuivent autour d'une prolongation de contrat, cela peut aider... Interrogé à l'issue de la rencontre par la chaîne Téléfoot sur ses aspirations futures, le principal protagoniste n'a pas manié la langue de bois. Sa réflexion repose avant tout sur le long terme.

C'est le message que le natif de Bondy a envoyé ce soir. « On discute avec le club, de trouver un projet, je suis en réflexion aussi, si je signe c'est pour m'investir sur le long terme au Paris Saint-Germain. Je suis très heureux ici, les supporters, le club m'ont toujours aidé et je serais toujours reconnaissant envers le club. Je veux réfléchir sur ce que je veux faire dans les prochaines années, où je veux être, c'est comme ça que ma réflexion se tourne, mais c'est certain qu'il va falloir bientôt faire un choix. Je n'ai pas envie de signer un contrat et dire un an après je veux partir. Si je signe c'est pour rester, c'est pour ça que cela demande une réflexion, » a ainsi commenté Mbappé. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi vont donc devoir se montrer perspicaces s'ils souhaitent conserver Kylian Mbappé au-delà de juin 2022...